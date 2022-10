Criança usada em roubo pelo padrasto vira escudo contra ação policial

Da Redação

Imagem Ilustrativa - A PM de Curitiba fez a prisão de três homens do grupo, que usou a criança como escudo humano

Um homem conseguiu fugiu do cerco policial na noite desta sexta-feira, em Curitiba, usando o próprio enteado, uma criança de 10 anos, como escudo humano para não ser baleado. Ele largou a criança e fugiu. Outros três homens que estavam com ele foram presos. O grupo usava a criança para simular uma família enquanto praticava roubos.

Os criminosos usaram a criança para abordar e assaltar uma mulher, no bairro Mossunguê. A vítima conseguiu acionar a Polícia Militar logo após o crime e a PM conseguiu localizar o grupo na Vila Santos Andrade. Os ladrões fugiam num Fiat Pálio. A PM não fez disparos durante a abordagem porque a criança estava no carro, com os homens fazendo-a de escudo.

Num local sem condições de prosseguir na tentativa de fuga, os homens desceram do carro e o padrasto da criança conseguiu fugir por uma ponte próxima ao local, deixando o enteado para trás. Os outros três homens, todos com passagens anteriores por roubo, foram presos no local.

Com Informações RicMais

