Criança sofre queimaduras em vias aéreas após explosão de escapamento

Uma criança de 6 anos ficou gravemente ferida na manhã deste sábado (6) após aspirar gases de uma explosão do escapamento durante partida de um automóvel.

O incidente aconteceu na orla do Balneário Barra do Saí, próximo à divisa com o estado de Santa Catarina. A criança sofreu queimaduras em vias aéreas e teve que ser entubada.

Depois de atendida pelo Corpo de Bombeiros, a vítima foi levada em helicóptero do Batalhão da Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) para o Hospital Regional do Litoral em Paranaguá.

Com informações: Bem Paraná

