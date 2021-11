Da Redação

Criança se apoia em tela de sacada de prédio; vídeo

Um morador filmou o momento em que uma criança, de 3 anos, brinca e se apoia na tela de proteção de uma sacada de um apartamento de Maringá. Nas imagens, é possível ver a criança caminhando de um lado para o outro no parapeito da sacada do prédio. Graças a ajuda da tela de proteção, não houve um acidente. O apartamento fica no Novo Centro de Maringá.

A mãe do menino, que preferiu não se identificar, disse à reportagem do GMC Online que estava dando atenção para a filha mais velha, de 6 anos, que é autista. A criança estava no banheiro precisando de ajuda. Ela contou que deixou o filho mais novo deitado e em menos de um minuto o menino subiu no parapeito da sacada.

“Me mudei aqui há três meses e já pedi para instalar as telas. Os meus dois filhos estavam com febre. Estava eu e minha funcionária porque moro sozinha com as crianças. Mediquei ele e ele ficou deitado no quarto. A minha filha teve uma emergência e fui acudir ela ao banheiro e ele foi para a sacada. Foram 30 segundos. No 31º segundo eu apareço e pego o meu filho, converso com ele, explico que não pode, mas isso o vizinho não mostrou”, disse a mãe.

A mãe disse que instalou a tela justamente por medo de acontecer algum acidente. A família está bastante assustada com a situação e pretende, inclusive, se mudar de apartamento. A mãe está insegura, também, com a invasão de privacidade do vizinho que, segundo ela, não se identificou e informou à imprensa que sempre vê animais andando na sacada do apartamento. Ela deve se mudar do imóvel nos próximos dias.

Os Bombeiros recomendam que os moradores sempre verifiquem o prazo de validade da tela. A maioria precisa ser trocada de três em três anos porque podem perder a resistência com a exposição ao sol e à chuva. Outra recomendação é sempre buscar uma empresa referência no assunto, como é o caso da moradora do apartamento de Maringá.

VEJA:

Criança se apoia em tela de sacada de prédio; vídeo

As informações são do GMC.