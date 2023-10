Criança se afoga em piscina após cabelo ficar preso em sugador

Uma menina de 9 anos de idade ficou 10 minutos submersa após ficar presa pelo sugador de uma piscina, na tarde de sábado (21), em Doutor Camargo, no norte do Paraná. Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), os cabelos da criança ficaram presos no equipamento até o momento que familiares conseguiram resgatá-la. estado dela é considerado grave.

Conforme reportagem do G1, a garota estava em uma chácara com outros parentes. Ela mergulhou na piscina, que tem 1,5 metro de profundidade, mas não voltou, o que causou desconfiança na família. De acordo com os socorristas, a sucção do equipamento era muito forte, dificultando a retirada da menina da piscina.

Ela foi resgatada pelo helicóptero do Samu, que pousou em uma propriedade ao lado da chácara. A vítima foi encaminhada ao hospital intubada.

