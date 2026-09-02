Criança revela abuso a professora e suspeito é preso em flagrante no PR
A equipe pedagógica acionou o Conselho Tutelar, que comunicou o caso à Polícia Civil
Um homem foi preso em flagrante na terça-feira (01) em Assaí (PR), suspeito de estupro de vulnerável contra uma criança de 12 anos. A vítima relatou os abusos sexuais a professores da escola onde estuda. A equipe pedagógica acionou o Conselho Tutelar, que comunicou o caso à Polícia Civil do Paraná (PCPR).
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A PCPR realizou diligências e localizou o suspeito em uma residência na zona rural do município. Ele foi preso e encaminhado ao sistema penitenciário.
Denúncias de abuso sexual podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 197 (PCPR) ou 181 (Disque-Denúncia). Em caso de flagrante, a Polícia Militar deve ser acionada pelo 190.
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