Criança que se afogou em piscina recebe alta da UTI no Paraná

A menina de 9 anos que se afogou após prender o cabelo no sugador de uma piscina recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Valentina Oliveira Mansano está internada no Hospital Metropolitano de Maringá, no norte do Estado desde o dia 21 de outubro, data do acidente registrado em uma chácara, em Doutor Camargo.

continua após publicidade

Agora Valentina se recupera na enfermaria pediátrica. Foram nove dias de internamento na UTI com sedação e tubos de oxigênio. A alta, confirmada pelo pai dela, Josué Pereira Mansano, foi na segunda-feira (30), à tarde.

- LEIA MAIS: Acidente envolve veículo ocupado por casal e bebê em Apucarana

continua após publicidade

Conforme o pai, a filha participava de uma confraternização de um coral de igreja da cidade em uma casa de festas com outras crianças. A piscina em que ela estava tem um metro e meio de profundidade.

A família percebeu o acidente após a menina dar um mergulho e não retornar à superfície. O cabelo de Valentina precisou ser cortado para que ela pudesse ser retirada da piscina. Uma enfermeira que estava na confraternização prestou os primeiros socorros até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência que fez o encaminhamento ao hospital.

Siga o TNOnline no Google News