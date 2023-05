Criança que desapareceu após ser ameaçada pelo pai é achada morta

Da Redação

Maria Cecilia Silva de Souza foi encontradno Rio Paranapanema

A menina de 4 anos que estava desaparecida após ser ameaçada pelo próprio pai foi encontrada morta, em Terra Rica, no noroeste do Paraná. O corpo de Maria Cecilia Silva de Souza foi encontrado no fim da tarde deste sábado (13), dentro do Rio Paranapanema, onde equipes da PM e do Corpo de Bombeiros faziam buscas.

Ela estava desaparecida desde sexta-feira (12). De acordo com a polícia, Maria completaria 5 anos neste domingo (14).

A Polícia Militar (PM) informou que a menina havia sido ameaçada pelo próprio pai, Nadiro da Silva de Souza que também está desaparecido. A última vez que ele foi visto foi junto com a filha, dentro de um veículo prata, que, posteriormente, a corporação encontrou vazio.

A Polícia Civil solicita que quem tiver informações sobre o paradeiro de Nadiro entre em contato por meio dos telefones (44) 3441-1202, 190 ou 181. A corporação reforça que qualquer informação será mantida em sigilo.

As informações são do G1.

