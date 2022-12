Criança puxa enfeite, árvore cai e avô sofre tombo; vídeo viraliza

Da Redação

O flagrante aconteceu na tarde de sábado (3) em Maringá, no norte do Paraná

Um vídeo que viralizou nas redes sociais e em grupos de WhatsApp mostra avó e neto rindo muito depois de um incidente com a árvore de Natal da família. A câmera de monitoramento do apartamento flagrou o momento hilário. A gravação vem arrancando risadas de quem assiste.

O flagrante aconteceu na tarde de sábado (3) em Maringá, no norte do Paraná. Na sala do imóvel estavam a criança, de um ano e dez meses, e o avô, de 68 anos. O menino se aproxima da árvore e puxa um enfeite, uma bola, e depois a árvore começa a tombar.

O avô, na tentativa de proteger o neto, tenta segurar a árvore, porém, ele sofre uma queda e os enfeites se espalham pelo chão. O que chama atenção, é que os dois caem na risada. Assista o flagrante. null - Vídeo por: Reprodução Avó e neto não ficaram feridos. O vídeo já foi compartilhado centenas de vezes.

