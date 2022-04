Da Redação

Criança paranaense desaparecida é encontrada morta na Paraíba

O corpo de Júlia dos Anjos Brandão, de12 anos, foi encontrado dentro de um poço em João Pessoa, Paraíba, na manhã desta terça-feira (12). Ela estava desaparecida desde o último dia 7 de abril. A Polícia Civil da Paraíba prendeu o padrasto da menina. A reportagem é do portal Banda B.

continua após publicidade .

O corpo dela foi encontrado boiando , no bairro de Gramame, na capital da Paraíba. O padrasto da vítima confessou ter matado a enteada.

Júlia dos Anjos Brandão tem pais separados. Há três anos ela foi embora de Curitiba com a mãe para a cidade nordestina. Com elas mora o padrasto da menina. Desde, então, Júlia costuma passar as férias de final de ano com o pai na capital paranaense, onde fica por cerca de três meses.

continua após publicidade .

Ele já havia sido ouvido pela Polícia Civil, acerca do fato, assim como outros membros da família de Júlia. No decorrer das investigações, a Polícia Civil fortaleceu as suspeitas sobre o investigado, que, ao ser novamente interrogado hoje, acabou confessando o crime e levando os investigadores até o local onde estava o corpo.

A Polícia Civil, por meio do Instituto de Polícia Científica, está realizando exames periciais pertinentes ao caso, para confirmar se o corpo indicado pelo padrasto é mesmo o de Júlia.