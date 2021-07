Da Redação

Criança ora por proteção e morre por complicações da covid

Um vídeo que está sendo compartilhado nas redes sociais mostra um garotinho fazendo uma oração e pedindo proteção contra o coronavírus para diversas pessoas, pelos familiares e por ele mesmo. Semanas depois, o pequeno Aylan Kieling contraiu o vírus e acabou morrendo em decorrência de complicações da doença. Ele completaria seis anos, nesta quinta-feira (15). O caso ocorreu em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná.

Oito dias antes de ser internado, a mãe gravou o vídeo que mostra o filho pedindo para Deus cuidar da saúde das pessoas. O menino morava com a mãe e a avó. Assista:

De acordo com a direção do Hospital Municipal, onde a criança estava internada no dia do óbito, Aylan morreu por causa de um quadro de apendicite aguda grave associado à Covid-19.

Em entrevista à RPC, a mãe do menino falou sobre a dificuldade para conseguir atendimento médico para a criança, antes mesmo de ser contaminada pela Covid-19. Ela acredita que a demora no diagnóstico levou o filho a morte e que isso poderia ser evitado se o caso de apendicite fosse descoberto no primeiro dia que procurou a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

No dia 23 de maio Aylan começou a reclamar de dores na barriga. Ela levou o filho até a UPA do Jardim das Palmeiras. De acordo com Neide, foram seis dias indo e voltando com o filho da UPA e do posto de saúde. Até receber o diagnóstico de apendicite.

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou sobre os registros de diversos atendimentos médicos feitos ao menino na UPA e Unidade Básica de Saúde (UBS), os quais a mãe mencionou na reportagem. De acordo com o município, será feito um relatório com informações sobre o caso e tudo será encaminhado para a procuradoria municipal geral para investigação dos fatos.

