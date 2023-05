Criança nasce dentro de UBS após uma consulta, na cidade de Rolândia

Da Redação

Nesta quarta-feira, dia 10 de maio, a jovem Norbelis Rondon, de 22 anos, teve seu parto realizado na UBS do Parigot de Souza, em Rolândia, no norte do Paraná. Grávida de 37 semanas, ela começou a sentir dores já no final da consulta e a equipe entendeu que o bebê não podia mais esperar. Mãe e filho passam bem.

Norbelis procurou atendimento logo após o almoço e foi atendida pela enfermeira Liliane Maria Torres Costa e atendida pelo ginecologista João Vinícius Valério Darcis. Na consulta, foi constatada dilatação de 5 cm e a paciente ia ser encaminhada ao Hospital São Rafael, via SAMU, para o parto. Contudo, assim que saiu do consultório, ela que não estava sentido dores, começou a reclamar de um forte incômodo e que queria ir ao banheiro.

Logo, a equipe entendeu que na verdade ela já estava entrando em trabalho de parto. Toda a equipe da UBS se mobilizou, foi ajustado o consultório, com a ajuda da enfermeira Liliane, da enfermeira Bruna Vicente Martins dos Reis, a auxiliar de enfermagem Lucília de Lira Oliveira e da pediatria Raquel Tiemi Takata.

O ginecologista foi chamado e identificou que, de fato, o bebê nasceria ali. Com tudo arrumado, sala preparada e o ginecologista de plantão, nasceu o quinto filho de Norbelis, nas dependências da UBS do Parigot. A mãe disse que o bebê vai se chamar Áxel.

O parto foi tranquilo, a criança nasceu saudável e a mãe estava bem.

A pediatra de plantão também deu suporte e, como a equipe de enfermagem fez todo o trabalho de amparo e assistência, mãe e filho tiveram o primeiro afago juntos. Ela amamentou e a criança respondeu bem aos estímulos.

Em seguida, o bebê foi amparado com a manta térmica do SAMU e encaminhado, com a mãe e o pai, para o Hospital São Rafael, para fazer os procedimentos pós-parto.

