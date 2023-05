Criança morre e três ficam feridos após acidente na PR-323

Da Redação

Divulgação

Uma criança morreu e três pessoas ficaram feridas na quinta-feira (18) em um acidente na PR-323, em Sertanópolis, norte pioneiro do estado. A colisão envolveu um carro de passeio e um ônibus.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente de trânsito foi por volta das 21 horas e envolveu um Fiat/Cronos com placas de Santa Catarina e um ônibus Scania/Comil com placas do estado de São Paulo.

Ambos veículos trafegavam no sentido Sertanópolis a Sertaneja, quando no Km 031+600m, o ônibus fez uma conversão à esquerda e ocorreu a colisão transversal.

Equipes do Corpo de Bombeiros e Samu foram acionados para fazer o atendimento às vítimas.

Uma criança de 2 anos que estava no carro de passeio ficou gravemente ferida no acidente e chegou a ser encaminhada ao hospital de Sertanópolis, mas não resistiu.

O motorista e outras duas passageiras que estavam no Fiat/Cronos ficaram feridos e foram encaminhados ao hospital.

O motorista do ônibus não teve ferimentos. Não foi informado se o ônibus transportava passageiros no momento do acidente.

fonte: Polícia Rodoviária estadual Divulgação

