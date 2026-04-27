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ACIDENTE

Criança morre e pai desaparece após caminhão da família cair em represa no PR

Acidente ocorreu na madrugada desta segunda-feira (27) em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba

Escrito por Da Redação
Publicado em 27.04.2026, 07:15:38 Editado em 27.04.2026, 11:30:04
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Criança morre e pai desaparece após caminhão da família cair em represa no PR
Autor Motorista conseguiu sair, mas voltou à represa para tentar salvar a filha - Foto: PRF

Um trágico acidente na madrugada desta segunda-feira (27) terminou com a morte de uma menina de quatro anos e o desaparecimento do seu pai, após o caminhão em que a família viajava despencar na Represa do Capivari, no quilômetro 42 da BR-116, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. O veículo seguia no sentido São Paulo e era ocupado pelo motorista, sua esposa e a criança.

-LEIA MAIS: Carro de Mauá da Serra se envolve em acidente e duas pessoas ficam feridas

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De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o casal conseguiu sair da cabine logo após o caminhão cair na água. No entanto, em um ato de desespero ao perceber que a filha não havia conseguido escapar, o homem mergulhou novamente na represa na tentativa de resgatá-la e não foi mais visto desde então.

Acionado ainda durante a madrugada, o Corpo de Bombeiros enviou uma equipe de mergulhadores ao local, que localizou o corpo da menina já sem vida dentro da água. O pai, contudo, segue desaparecido.

A corporação chegou a suspender as operações de busca temporariamente, com previsão de retomada dos trabalhos ao longo do dia para tentar localizar o motorista. Até o momento, as autoridades não divulgaram informações atualizadas sobre o estado de saúde ou os ferimentos da mãe.

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