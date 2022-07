Criança morre após acidente na BR-369 no Paraná

Da Redação

Uma criança, de 11 anos, morreu após grave acidente na BR-369 em Andirá, no norte pioneiro do Paraná, no final da noite de segunda-feira (4), por volta das 23h. Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) atenderam a ocorrência.

De acordo com a PRF, no Corsa estavam um casal e uma criança. A colisão transversal envolveu um caminhão baú, que cruzava a rodovia e bateu no carro que seguia sentido Bandeirantes para Ourinhos.

O condutor do Corsa e a esposa dele sofreram ferimentos graves, já a criança morreu no local. O casal foi levado para o Hospital de Andirá. O caminhoneiro não ficou ferido.

A Polícia Civil de Andirá foi até o local do acidente fatal. A PRF está apurando as circunstâncias e fará o boletim de acidente de trânsito.

