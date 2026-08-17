Criança fica ferida em acidente na PR-538; um dos motoristas estava embriagado

Acidente aconteceu na tarde de domingo (16) no trecho entre o Distrito de Guaravera e Londrina

Uma criança de sete anos ficou ferida após um acidente de trânsito registrado na tarde deste domingo (16) na rodovia PR-538, em Londrina. A colisão lateral envolveu dois carros de passeio e um dos motoristas foi flagrado dirigindo sob efeito de álcool, segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

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O acidente aconteceu por volta das 15h30, na altura do quilômetro 17 da rodovia. De acordo com os levantamentos da PRE no local, um veículo Volkswagen Virtus trafegava no sentido do Distrito de Guaravera para Londrina quando bateu na lateral de um Chevrolet Onix, que seguia na pista de sentido contrário.

A criança, que era passageira do Onix, sofreu ferimentos considerados leves. Ela foi socorrida por equipes do Siate e encaminhada para atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Sabará. O condutor do Onix, um homem de 49 anos, e o motorista do Virtus, de 36 anos, não sofreram ferimentos.

Durante o atendimento da ocorrência, a Polícia Rodoviária Estadual submeteu ambos os motoristas ao teste do bafômetro. O condutor do Onix apresentou resultado negativo para a ingestão de álcool. Já o motorista do Virtus testou positivo, sendo autuado por infração de trânsito com base no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).