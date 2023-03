Criança fica ferida após carro invadir contramão e colidir com bitrem

Da Redação

O acidente aconteceu na BR-373

Uma criança de oito anos ficou em estado grave após um acidente entre um carro e um bitrem ser registrado na manhã desta quarta-feira (29), em Imbituva, nos Campos Gerais do Paraná. Um casal também ficou ferido gravemente.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os dois veículos bateram de frente na BR-373. Conforme as autoridades, o carro invadiu a pista contrária e, apesar dos esforços do caminhoneiro para desviar, a colisão aconteceu.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. Os três ocupantes do carro receberam atendimento médico no local e foram encaminhados para unidades de saúde da região. Nenhum dos dois motoristas tinha ingerido bebida alcóolica.

Até o momento, não há informações sobre as causas do acidente e nem as identidades das vítimas.





Fonte: Informações g1.

