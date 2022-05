Criança fica ferida ao usar brinquedo para cadeirantes

Da Redação

A criança ferida no Passeio Público foi levada ao Hospital do Trabalhador, em Curitiba

Uma criança de apenas 9 anos sofreu um ferimento grave neste domingo (08), ao usar um brinquedo no Passeio Público, em Curitiba. Segundo os bombeiros, a criança prendeu a perna numa espécie de alavanca do brinquedo, de balanço, quando teve o ferimento, considerado grande.

O brinquedo, conforme a ocorrência policial registrada, funciona como um balanço, mas seria específico para cadeirantes, embora muito frequentemente seja utilizado por crianças com mobilidade das pernas. No entanto, há relatos de que faltaria placas indicativas sobre a destinação correta do equipamento e de advertências quanto ao uso fora das orientações.

Os bombeiros, que atenderam o caso e examinaram o equipamento informaram que o brinquedo pode sim oferecer riscos às crianças e sugerido que o mesmo fosse desmontado, inclusive nos demais parques onde possam estar funcionando.

A criança que se feriu no equipamento foi atendida e encaminhada ao Hospital do Trabalhador, em Curitiba.