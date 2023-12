Criança fica em estado grave após colisão entre carro e ônibus no PR

Siga o TNOnline no Google News

Um grave acidente envolvendo um carro de passeio e um ônibus da empresa Expresso Nordeste deixou seis pessoas feridas, entre elas uma criança de apenas quatro anos, que ficou em estado grave. A colisão entre os veículos ocorreu nessa sexta-feira (22) em um trecho da PR-323, em Cafezal do Sul, noroeste do Paraná.

De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o ônibus atingiu a lateral do automóvel, um Jeep Renagade, que cruzou a rodovia. Inclusive, o carro chegou a ser arrastado por alguns metros. A batida ocorreu em um trecho de pista simples.

A criança que está em estado grave acabou ficando presa entre às ferragens, informou a PRE.

Conforme o boletim da PRE, os feridos são:



Motorista do ônibus, de 41 anos, ferimentos moderados.

Motorista do automóvel, de 32 anos, ferimentos moderados.

Passageiro do carro: criança, de 12 anos, ferimentos moderados.

Passageira do carro: jovem, de 18 anos, ferimentos moderados.

Passageiro do carro: criança de, 4 anos, ferimentos graves.

Passageiro: jovem, de 16 anos, ferimentos moderados.

As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas para hospitais da região.

