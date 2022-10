Criança é socorrida de helicóptero após ser picada por escorpião

Da Redação

O caso foi registrado na tarde desse domingo (16), em Paranacity

Uma equipe do Grupo de Operações Aéreas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) se mobilizou na tarde desse domingo (16) para atender uma vítima que foi picada por um escorpião amarelo, em Paranacity, no Paraná.

Ao chegarem no local, os socorristas atenderam a criança, de 8 anos. Ela foi levada para um hospital do município, porém, devido à gravidade, precisou ser transferida de helicóptero para o Hospital Universitário de Maringá.

O garoto foi picado pelo aracnídeo no momento em que brincava próximo a um tanque de peixe, na zona rural de Paranacity.

Conforme o médico do Samu, o estado de saúde do menino é considerado estável.

Com informações do Plantão Maringá.

