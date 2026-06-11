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CÁRCERE PRIVADO

Criança é resgatada em banheiro sujo no PR após padrasto sequestrá-la

Homem bateu na mãe da criança e fugiu levando o menino, que passou a noite em condições precárias e sem roupa de frio em prédio abandonado

Escrito por Da Redação
Publicado em 11.06.2026, 18:46:17 Editado em 11.06.2026, 18:46:14
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Criança é resgatada em banheiro sujo no PR após padrasto sequestrá-la
Autor Ao ser localizado, ele correu para os braços dos policiais e foi levado ao 21º Batalhão da Polícia Militar, onde recebeu café da manhã e roupas novas - Foto: PMPR

Um menino de nove anos foi resgatado pela Polícia Militar (PM) na manhã de quarta-feira (10) após ser sequestrado pelo padrasto e mantido em cárcere privado no município de Dois Vizinhos, no Sudoeste do Paraná. Quando a equipe policial chegou ao local, o menino gritava por socorro de dentro de um banheiro inóspito e sujo.

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A ação começou com um chamado de violência doméstica na noite de terça-feira (09). A mãe do menino havia sido agredida pelo companheiro. No local, a polícia constatou marcas pelo corpo da mulher e falta de cabelo. Ela foi encaminhada a um hospital da região.

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Além da violência doméstica, o suspeito também sequestrou o filho da vítima e fugiu com ele. Na manhã seguinte, depois de uma madrugada de diligências, a PM encontrou o menino em um prédio abandonado na mesma região.

Segundo a PM, o menino estava preso dentro de um banheiro sujo, sem blusa de frio. Os policiais o ouviram gritando por socorro. Ele correu para os braços dos policiais e foi levado ao 21º Batalhão da Polícia Militar, onde recebeu café da manhã e roupas novas. A mãe do menino e o Conselho Tutelar participaram de todo o acolhimento.

Ainda não há informações sobre o paradeiro do agressor que sequestrou a criança.

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carcere privado criança Dois Vizinhos PMPR POLICIA MILITAR resgate sequestro
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