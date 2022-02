Da Redação

Criança é picada por escorpião em Sarandi

Na segunda-feira (31), uma criança de pouco mais de um ano foi picada por um escorpião enquanto brincava no chão de casa. O caso foi registrado em Sarandi, região norte do Paraná. A criança foi hospitalizada, no entanto passa bem.

Casos de aparecimento de escorpiões são frequentes nessa região da cidade. Os escorpiões normalmente aparecem em locais onde há muito entulho ou mato alto.

Há cerca de duas semanas, o município divulgou que 128 terrenos haviam sito notificados por mato alto ou entulho na cidade. Nesse período de sol e mais chuva, o mato tende a crescer mais rápido.

Depois que a menina foi picada, os agentes de fiscalização foram até a rua e multaram sete terrenos que não cumpriram a notificação para limpeza do local. E outros 16 imóveis foram notificados.

Os proprietários têm 15 dias para fazer a limpeza, caso contrário serão multados, como explica o secretário de Meio Ambiente de Sarandi, Flávio Silva – ouça na entrevista abaixo.

Segundo a secretária, em seis meses, mais de R$ 500 mil já foram aplicados em multas nos terrenos de Sarandi por mato alto.

