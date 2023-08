Criança é lançada para fora após carro bater contra igreja em Londrina

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na noite de sábado (5), na Avenida Tiradentes, em Londrina, norte do Paraná, um menino de 2 anos foi jogado para fora de um carro em que estava após um acidente com outro veículo. Segundo a Polícia Militar (PM), a criança foi encaminhada em estado grave ao Hospital Universitário (HU).

continua após publicidade

De acordo com a PM, o carro em que o menino trafegava seguia pela pista central. O motorista, ao tentar fazer uma conversão à direita, atingiu outro carro, que não conseguiu frear a tempo. Por conta da batida, o condutor bateu contra o muro de uma igreja, arremessando a criança para fora do veículo.

Foto por Da Redação

continua após publicidade

A assessoria do HU informou que o garoto está sedado e intubado na UTI. O estado é considerado como estável. O motorista e outra passageira também ficaram feridos.

A Polícia Militar informou que o motorista do segundo carro foi preso por apresentar sinais de embriaguez. Ele teria confessado que ingeriu bebida alcoólica. O homem não quis fazer o teste do bafômetro e foi encaminhado até a delegacia, onde pagou fiança e foi liberado. A Polícia Civil deve investigar a velocidade dos veículos e também a causa do acidente.

Siga o TNOnline no Google News