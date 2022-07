Criança e jovem morrem em acidente envolvendo carro e furgão, no PR

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Outras cinco pessoas ficaram feridas no acidente

Um acidente trágico foi registrado na manhã de domingo (24) pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE). De acordo com a corporação, um carro e um furgão colidiram, resultando na morte de duas pessoas e deixando outras cinco feridas.

continua após publicidade .

Houve uma batida lateral entre os veículos na PRC-466, em Guarapuava, cidade localizada na região central do Paraná.

Devido à colisão, um rapaz de 25 anos, que era passageiro do furgão, morreu no local. Após o acidente, o veículo saiu da pista e capotou.

continua após publicidade .

Já uma criança que estava no carro, de nove anos, chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital, de acordo com a polícia.



O Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, socorreu ainda outras cinco pessoas, sendo duas mulheres e três homens. Uma das vítimas é um idoso de 63 anos, que teve ferimentos graves.

Os feridos foram encaminhados para um hospital da região.

continua após publicidade .

As causas do acidente são investigadas.

Com informações do g1.

Siga o TNOnline no Google News