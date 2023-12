Criança e dois adultos morrem em colisão entre carros na BR-369 no PR

Três pessoas morreram em um grave acidente entre dois carros na manhã desta terça-feira (19), na BR-369, entre Mamborê e Campo Mourão, no Noroeste do Paraná, segundo os Corpos de Bombeiros. A colisão foi entre dois carros, um Hyundai HB20 e um Volkswagen Gol.

A batida aconteceu por volta das 06h30, em um trecho de reta e pista simples. O local está bloqueado até o momento para o trabalho das equipes.

Três dos oito feridos, incluindo uma criança, morreram. Os adultos faleceram na hora e ficaram presos às ferragens. Os socorristas tentaram reanimar a criança, mas ela não resistiu. Conforme o Corpo de Bombeiros, quatro pessoas, entre elas duas crianças, foram socorridas em estado grave para hospitais da região.

As vítimas foram levadas com auxílio do helicóptero do Serviço de Atendimento Médico (Samu) e ambulâncias para hospitais próximos.

*Matéria em atualização

