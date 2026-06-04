Criança é atacada por nove cachorros em rua no PR e adultos observam sem ajudar

Uma criança foi atacada por nove cães na rua da casa onde mora em Guarapuava (PR) na manhã do último sábado (30). Durante o ataque, dois adultos passaram pela rua e presenciaram a cena, mas apenas observaram sem intervir. Segundo a mãe da criança, um deles é o tutor dos animais.

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O menino, 11 anos, estava indo jogar futebol em um campo próximo quando os cães começaram a se aproximar. O amigo dele conseguiu fugir, mas ele ficou cercado pelos animais. A cena foi registrada por câmeras de segurança. Nas imagens, é possível ver que os dois adultos passam pela rua durante o ataque e presenciam a situação, mas não fazem nada.



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"Quando fui ver as pernas dele eu me senti horrorizada por ver o dono dos cachorros descendo a rua, vendo a situação dos cachorros atacando uma criança ou que fosse um idoso, uma gestante, qualquer pessoa e não fazer nada", afirmou Gisele Rocha de Oliveira, mãe do menino.

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O menino sofreu várias mordidas nas pernas e foi levado pela própria família a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A família registrou boletim de ocorrência e a Polícia Civil abriu investigação para confirmar a identidade do tutor dos animais, que pode responder por omissão de cautela de animais e lesão corporal.

A mãe afirma que a criança ficou traumatizada e agora tem medo de andar na rua. "Ele foi pro colégio, mas meu marido teve que buscá-lo porque ele está com medo dos cachorros, está com medo de sair na rua", disse. Como a polícia ainda trabalha na confirmação da identificação do tutor, o nome dele não foi divulgado.