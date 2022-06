Criança de um ano morre vítima da Covid-19 no Paraná

Da Redação

Uma criança, de um ano e três meses, morreu vítima da Covid-19, em Loanda, no noroeste do Paraná, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. De acordo com o município, a morte ocorreu na sexta-feira (27), mas foi divulgada nesta quinta-feira (2)

O caso está sendo investigado pela Regional de Saúde de Paranavaí. Conforme a Secretaria de Assistência Social da cidade, a menina estava em um abrigo há três meses e sempre apresentou problemas de saúde. Na semana passada, foi internada com problemas respiratórios, contraiu Covid e não resistiu.

No abrigo que essa criança vivia, moram mais oito crianças, que estão sendo monitoradas e sem sintomas da doença.

Segundo a Secretaria de Saúde de Loanda, essas crianças não tiveram contato com a menina que morreu na última sexta-feira.

Por se tratar de uma criança em situação de vulnerabilidade, a Justiça e o Ministério Público do Paraná (MP-PR) já foram notificados.

Com informações, g1.