Criança de três anos morre afogada em piscina de vizinho após sair de casa no Paraná

Yuri Miguel acessou o quintal vizinho sem que os pais notassem. Moradora acionou o socorro após ser alertada pelos latidos do cachorro

Um menino de três anos, identificado como Yuri Miguel, morreu afogado na tarde de segunda-feira (27) na piscina da casa de um vizinho, no distrito de Novo Sarandi, em Toledo, região Oeste do Paraná. A criança morava a cerca de 100 metros do local e, de acordo com as informações preliminares, teria saído de casa sem que os pais percebessem, conseguindo abrir dois portões para acessar os fundos da propriedade vizinha.

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A dona do imóvel onde ocorreu o acidente foi alertada pelos latidos insistentes de seu cachorro. Ao verificar o sistema de câmeras de segurança da residência, ela percebeu que havia um corpo submerso na água e acionou imediatamente as autoridades.

O socorro chegou ao endereço em aproximadamente seis minutos, mobilizando uma ampla operação de resgate composta por profissionais de saúde locais, socorristas do Siate, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o apoio de um helicóptero de UTI aeromédica. As equipes médicas realizaram manobras de reanimação cardiopulmonar ininterruptamente por cerca de uma hora e dez minutos. Apesar de todos os esforços, o menino não resistiu e o óbito foi declarado no local.

A Polícia Militar prestou o atendimento inicial e isolou a área para os trabalhos de praxe. Na sequência, a Polícia Civil assumiu o caso e abriu uma investigação para apurar as circunstâncias exatas do afogamento, detalhando como a criança acessou o imóvel e as responsabilidades envolvidas. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico-Legal (IML) de Toledo para a realização de exames complementares.

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O velório de Yuri Miguel é realizado nesta terça-feira (28), na Igreja Assembleia de Deus do distrito de Novo Sarandi, onde a comunidade, amigos e familiares prestam as últimas homenagens à criança.