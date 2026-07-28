Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
TRAGÉDIA

Criança de três anos morre afogada em piscina de vizinho após sair de casa no Paraná

Yuri Miguel acessou o quintal vizinho sem que os pais notassem. Moradora acionou o socorro após ser alertada pelos latidos do cachorro

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.07.2026, 14:43:04 Editado em 28.07.2026, 14:42:58
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Criança de três anos morre afogada em piscina de vizinho após sair de casa no Paraná
Autor Foto: Arquivo TNOnline

Um menino de três anos, identificado como Yuri Miguel, morreu afogado na tarde de segunda-feira (27) na piscina da casa de um vizinho, no distrito de Novo Sarandi, em Toledo, região Oeste do Paraná. A criança morava a cerca de 100 metros do local e, de acordo com as informações preliminares, teria saído de casa sem que os pais percebessem, conseguindo abrir dois portões para acessar os fundos da propriedade vizinha.

📰 LEIA MAIS: Homem que espancou atendente durante assalto é morto em troca de tiros com a polícia no Paraná

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A dona do imóvel onde ocorreu o acidente foi alertada pelos latidos insistentes de seu cachorro. Ao verificar o sistema de câmeras de segurança da residência, ela percebeu que havia um corpo submerso na água e acionou imediatamente as autoridades.

O socorro chegou ao endereço em aproximadamente seis minutos, mobilizando uma ampla operação de resgate composta por profissionais de saúde locais, socorristas do Siate, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o apoio de um helicóptero de UTI aeromédica. As equipes médicas realizaram manobras de reanimação cardiopulmonar ininterruptamente por cerca de uma hora e dez minutos. Apesar de todos os esforços, o menino não resistiu e o óbito foi declarado no local.

A Polícia Militar prestou o atendimento inicial e isolou a área para os trabalhos de praxe. Na sequência, a Polícia Civil assumiu o caso e abriu uma investigação para apurar as circunstâncias exatas do afogamento, detalhando como a criança acessou o imóvel e as responsabilidades envolvidas. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico-Legal (IML) de Toledo para a realização de exames complementares.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O velório de Yuri Miguel é realizado nesta terça-feira (28), na Igreja Assembleia de Deus do distrito de Novo Sarandi, onde a comunidade, amigos e familiares prestam as últimas homenagens à criança.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente afogamento crianças paraná segurança Toledo
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV