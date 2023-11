Criança de seis anos morre após casa pegar fogo em Londrina

Um incêndio em residência culminou com a morte de uma criança de apenas seis anos, no início da tarde desta quarta-feira (22), na Rua dos Pastores, no Conjunto União da Vitória, zona sul de Londrina, norte do Paraná. A vítima, um menino, estava nos fundos da casa quando o fogo começou. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando chegou, a criança já havia morrido.

Conforme os bombeiros, a mãe da criança disse que estava com o filho na casa de um amigo da família, que fica perto da residência deles. O menino teria pedido à mãe para pegar a bicicleta dele em casa, o que ela autorizou. Sozinho, o garoto foi até o cômodo dos fundos do imóvel, quando o incêndio teria começado.

A suspeita é que a criança tenha ficado presa no quarto. No local havia materiais altamente inflamáveis, como madeira e colchões. "Ainda não sabemos a causa do incêndio, mas a mãe relatou que alguns curtos-circuitos já tinham acontecido no cômodo. Mas, para ter certeza, só com um laudo da perícia", informou o aspirante Giovanne Marcola, do Corpo de Bombeiros em entrevista ao G1.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

