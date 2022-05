Criança de 9 meses cai de carro em movimento no Paraná

Da Redação

A estrutura de socorro público foi acionada na manhã desta terça-feira (17), para dar atendimento a uma criança de apenas 9 meses que caiu do carro em movimento. Os bombeiros e socorristas do Siate encontraram a vítima na Alda Eberth, no Bairro Neves, em Ponta Grossa. Ela foi avaliada no local e encaminhada à UPA Santa Paula. O grau de lesões não foi informado pelas autoridades médicas.

continua após publicidade .

No local da ocorrência, o Portal aRede apurou junto a familiares que o pai pegou o bebê dos braços da mãe e saiu. Ele estava de carro e ao realizar uma curva a porta se abriu. Neste momento que o bebê caiu ao solo. “A mãe e o avô ajudaram a criança e acionaram a equipe do Corpo de Bombeiros que prestou atendimento”, comentaram.

O caso deve ser encaminhado ao Conhecimento do Conselho Tutelar e poderá ensejar a abertura de uma investigação.