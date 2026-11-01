Criança de 8 anos sofre traumatismo craniano ao ser ejetada de carro durante capotamento em Maringá

Acidente ocorreu na manhã deste domingo (1º). Vítima precisou ser intubada no local e foi transportada por equipe aeromédica ao Hospital Universitário

Uma menina de 8 anos ficou em estado gravíssimo após ser ejetada de um automóvel durante um capotamento na rodovia PR-317, em Maringá, na manhã deste domingo (1º). O acidente ocorreu na saída para o município de Floresta, nas proximidades do Posto Aldo. A vítima sofreu traumatismo craniano grave, precisou ser intubada ainda no local pelas equipes de socorro e foi transportada de helicóptero ao Hospital Universitário de Maringá.

-LEIA MAIS: Casal de venezuelanos morre atropelado por motorista que tentava fazer 'cavalinho de pau' no PR



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A ocorrência foi registrada após a motorista do veículo, mãe da vítima, perceber que a menina havia retirado o cinto de segurança durante o trajeto. De acordo com as informações levantadas pelas autoridades, a condutora perdeu o controle da direção ao se virar para chamar a atenção da filha. Em seguida, o automóvel saiu da pista, caiu em uma canaleta de escoamento de água e capotou diversas vezes, momento em que a criança foi arremessada para fora.

O atendimento imediato à vítima exigiu uma rápida mobilização de diferentes frentes de resgate, reunindo profissionais do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Grupo de Operações Aéreas. Após a estabilização e a transferência médica da criança, a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) isolou o perímetro e realizou os procedimentos de praxe para a apuração oficial das circunstâncias do acidente.

As informações são do Plantão Maringá.