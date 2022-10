Criança de 8 anos morre ao tentar atravessar rodovia sozinha no Paraná

Da Redação

O corpo da criança foi levado para o IML, de Ponta Grossa

Um menino, de 8 anos, morreu atropelado na altura do Km 385 da BR-376, no trecho urbano de Imbaú, nos Campos Gerais do Paraná. O acidente foi registrado por volta das 19 horas, deste sábado (8). A vítima estava sozinha, atravessando a rodovia de bicicleta.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), de Tibagi, que atendeu a ocorrência, o motorista do veículo que atropelou a criança não parou para prestar socorro e fugiu do local. A vítima não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito no local do atropelamento.

O corpo da criança foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), de Ponta Grossa.

