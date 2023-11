Criança de 8 anos é picada por escorpião em Cmei do Paraná

Siga o TNOnline no Google News

Um menino, de 8 anos, foi picado por um escorpião amarelo em Nova Esperança, cidade ao noroeste do Paraná, nesta quinta-feira, 30 de novembro.

O acidente com o animal peçonhento aconteceu dentro de um Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei), poucos minutos após a criança chegar na unidade de ensino.

O menino foi socorrido pelo Helicóptero do Samu e trazido às pressas para o Hospital Universitário de Maringá (HUM), com reclamações de fortes dores. O animal foi capturado e trazido para o hospital pela equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

O escorpião amarelo é a espécie mais perigosa que pode causar casos graves, principalmente em crianças.



