Criança de 7 anos é picada por jararaca dentro de casa, no Paraná

O ataque ocorreu na manhã da última quinta-feira (1º), em Guaraqueçaba

Uma criança foi atacada por uma cobra jararaca no momento em que estava na cozinha de casa, em Guaraqueçaba, no litoral do Paraná, na última quinta-feira (1º). De acordo com as informações dos familiares, a menina, que tem 7 anos, acordou por volta das 6h30 e foi pegar uma banana, mas, quando movimentou o cacho, foi surpreendida pelo ataque da serpente, que estava entre as frutas.

A comunidade que a família vive, Bromado/Potinga, fica distante do Hospital Regional de Guaraqueçaba, e, quando o caso ocorreu, as Unidades Básicas de Saúde (UBS's) não estavam atendendo, por conta do horário. Então, a garota foi levada para a casa da coordenadora da UBS Bom Samaritano, Joelma Reded, que mora em Tagaçaba.

Em uma entrevista ao JB Litoral, a coordenadora explicou como tudo ocorreu. “Como eles moram em área afastada, chegaram na minha casa 7h40, mas contaram que o caso já tinha acontecido há uma hora. Eu acionei a equipe, o motorista de plantão, o marinheiro da ambulancha e a médica Santa Martins. Fizemos os primeiros socorros e ela foi encaminhada de ambulancha para o Hospital de Guaraqueçaba”, afirmou.

Na sequência, ela foi transferida para o Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá. O estado clínico da menina é estável.

Com informações do JB Litoral.

