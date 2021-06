Criança de 6 anos tenta salvar amigo e morre afogado no PR

Continua após publicidade

Neste domingo (06), uma criança de 6 anos morreu afogada depois de tentar salvar um amigo na represa do Passaúna, em Campo Largo, Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

De acordo com as informações da Banda B, o garoto estava com os familiares no local. A outra criança foi salva, porém, o menino, que ajudou o amigo a sair da represa, acabou se afogando. Ele ficou inconsciente.

Socorristas foram chamados para atender a ocorrência, no entanto, nada pôde ser feito. “Foram os 10 minutos de submersão, retirada da água, encaminhado até a ambulância. Uns 30, 40 minutos para o início do atendimento em si. Atendimento com apoio médico, monitoração cardíaca, intubação, procedimento nosso por 40 minutos”, disse o cabo Blachowski.

Blachowski também destacou a importância dos primeiros socorros. “É importante até o pessoal ter conhecimento, iniciar procedimentos de reanimação cardiopulmonar, a massagem cardíaca é bastante importante, até a chegada de um atendimento com um suporte mais avançada”, explica.

O corpo da criança foi levado ao Instituto Médico Legal (IML).