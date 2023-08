Criança de 6 anos morre sufocada com carga de grãos no Noroeste do PR

Siga o TNOnline no Google News

Uma tragédia registrada na tarde desta sexta-feira (4) deixou os moradores de Ivatuba, na Região Metropolitana de Maringá, Noroeste do Paraná, em choque. Um menino, de apenas 6 anos, morreu sufocado com uma carga de grãos na zona rural.

Identificado como Felipe Nazari, o menino estava na companhia de alguns familiares que trabalhavam na colheita de milho. Em determinado momento, o pequeno subiu em cima de um dos caminhões. O operador da colheitadeira, sem perceber a criança, começou a carregar o veículo com grãos.

Felipe foi soterrado com a carga e morreu sufocado. Familiares resgataram a criança e levaram para o Hospital Municipal de Ivatuba. Socorristas do Samu foram acionados na unidade de saúde para auxiliar no atendimento, mas infelizmente nada pode ser feito.

O corpo do menino foi removido e encaminhado para o IML de Maringá. As circunstâncias do ocorrido serão apuradas pela PCPR. Felipe era filho único.





*Com informações do portal Corujão Notícias.

