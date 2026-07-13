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Criança de 6 anos morre e quatro ficam feridos em acidente com três carros na BR-369

Vítima estava em veículo que invadiu a contramão e não utilizava o equipamento de retenção obrigatório, segundo a PRF

Escrito por Da Redação
Publicado em 13.07.2026, 10:38:22 Editado em 13.07.2026, 10:38:18
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Criança de 6 anos morre e quatro ficam feridos em acidente com três carros na BR-369
Autor Acidente foi registrado em Mamborê - Foto: Vinicius Machado/RIC RECORD Oeste

Uma criança de 6 anos morreu e quatro adultos ficaram feridos em um grave acidente envolvendo três veículos na noite deste domingo (12), na BR-369, em Mamborê, no Centro-Oeste do Paraná. A batida foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) por volta das 21h30, na altura do quilômetro 394,6 da rodovia.

-LEIA MAIS: Ciclista morre após ser atropelado por caminhão betoneira no PR

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De acordo com as autoridades, a tragédia teve início quando um dos automóveis invadiu a pista contrária e bateu de frente contra outro carro. Logo na sequência, um terceiro veículo que trafegava pelo trecho não conseguiu desviar a tempo e acabou atingindo os dois primeiros.

A vítima fatal, o menino de 6 anos, viajava no automóvel que provocou a colisão frontal. A PRF destacou que a criança estava sem a cadeirinha, dispositivo de retenção infantil cujo uso é obrigatório por lei para garantir a segurança no transporte.

Além da morte do menino, o impacto deixou quatro adultos feridos, sendo dois em estado grave e dois com lesões leves. Todos receberam os primeiros socorros das equipes de resgate no local do acidente e foram rapidamente encaminhados para hospitais da região.

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Agora, as circunstâncias e os motivos que levaram o motorista do primeiro veículo a perder o controle e invadir a contramão serão objeto de investigação por parte da Polícia Rodoviária Federal.


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acidente de transito investigação policial rodovias brasileiras segurança infantil violência no trânsito vítimas de acidentes
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