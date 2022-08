Criança de 6 anos morre após carro capotar PR-508

Da Redação

Na tarde desta sexta-feira (19), uma criança, de seis anos, morreu após o carro em que estava se envolver em um acidente de trânsito, em Paranaguá, no litoral do Paraná. Três outros ocupantes do veículo foram socorridas ao hospital.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o carro ocupado por quatro pessoas seguia pela PR-508 quando o motorista perdeu o controle da direção, capotou e caiu em uma vala localizada ao lado de um posto policial.

Duas vítimas conseguiram sair do automóvel antes da chegada do Corpo de Bombeiros. As outras duas, incluindo a criança, ficaram presas às ferragens e foram socorridas em estado grave. A menor, porém, morreu a caminho do hospital.

Além do Corpo de Bombeiros, três ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram atendimento às vítimas, que foram encaminhadas ao Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá.

Ainda não há informações sobre a causa do acidente nem o sentido em que o veículo trafegava.

O corpo da criança foi recolhido ao Instituto Médico Legal (IML).

Com informações da Banda B

