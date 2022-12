Criança de 6 anos morre afogada em piscina no Paraná

Da Redação

Uma criança, de apenas 6 anos de idade, morreu afogada em uma piscina da Zona Sul do município de Londrina, Norte do Paraná. A fatalidade aconteceu na tarde do último sábado (17), em uma comemoração.

O menino participava de uma confraternização em uma chácara, com o pai e familiares, quando caiu na água. Não há informações precisas do momento em que ele teria caído na água e por quanto tempo ficou submerso.

Ao notarem a criança na piscina, os adultos o retiraram da água e o encaminharam ao quartel dos Bombeiros, na Zona Sul da cidade.

Apesar dos esforços, a criança faleceu e o corpo foi levado ao Instituto Médico-Legal de Londrina.

Fonte: Informações RicMais.

