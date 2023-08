Criança de 6 anos morre afogada com o próprio vômito no Paraná

Uma criança, de seis anos de idade, morreu no início da manhã desta quarta-feira (23) após se afogar com o próprio vômito. A fatalidade foi registrada na região do Recanto Verde, na cidade de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná.

De acordo com o portal aRede, a menina estava em casa quando começou a sentir fortes dores abdominais durante a madrugada. Segundo relato de familiares, por volta das 3 horas a criança tomou um remédio para dor e voltou a dormir. No entanto, as dores aumentaram e, no início desta manhã, ela começou a vomitar.

Por volta das 7 horas, os pais chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Quando a equipe médica chegou na residência, encontraram a pequena desmaiada. Os socorristas constataram que ela não conseguia respirar e, apesar dos esforços empregados, a criança não resistiu.

A menina foi identificada como Mirela Rafaela dos Santos. Equipes da Polícia Científica foram acionadas para perícia e encaminharam o corpo para o Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Grossa.



