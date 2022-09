Criança de 6 anos é baleada por tiro acidental de arma do pai no PR

Da Redação

O pai irá responder por lesão corporal culposa e por posse irregular de arma

Uma criança, de apenas 6 anos, foi baleada por um tiro acidental da arma do pai nesta segunda-feira (12), no município de Palmeira, nos Campos Gerais do Paraná. A informação é da Polícia Militar (PM).

Conforme informações da polícia, o homem estava arrumando seus itens de pescaria, quando foi manusear uma arma de fogo artesanal e o disparo aconteceu, atingindo a filha no tórax.

A menina foi encaminhada para o Hospital da Criança de Ponta Grossa e, até a publicação desta reportagem, permanecia com quadro estável e fora de risco. Conforme o delegado responsável pelo caso, a criança deve passar por uma cirurgia para retirada do projétil nesta quarta-feira (14).

O pai, por sua vez, foi levado para a delegacia de Palmeira, junto à arma. Segundo a PM, ele foi liberado após assinar termo circunstanciado de lesão corporal culposa e por posse irregular de arma.





Fonte: Informações do g1 Paraná.

