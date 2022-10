Criança de 6 anos é baleada em parquinho no Paraná; saiba mais

Da Redação

A criança está internada, porém quadro de saúde dela não foi divulgado pelo HU de Cascavel

Uma criança, de 6 anos, foi baleada em um parquinho de diversão em Toledo, no Oeste do Paraná. Conforme a Polícia Civil, a menina estava no local com a mãe e irmã quando foi atingida no ombro. O caso foi registrado no dia 12 de outubro. A garota foi encaminhada até uma Unidade de Pronto Atendimento (Upa), mas conforme a polícia, a mãe não havia identificado até então que se tratava de um ferimento por arma de fogo.

Ao realizar a radiografia foi verificado o projétil alojado na região no tórax. O Conselho Tutelar e a Polícia Militar (PM) foram acionados no dia em que ocorreu, mas a menina encaminhada ao Hospital Universitário (HU) de Cascavel, também no oeste do estado. A criança está internada, porém quadro de saúde dela não foi divulgado pelo HU de Cascavel.

Suspeita de bala perdida

O delegado Ilso Campaner, informou que após a ocorrência a PM encaminhou para a Polícia Civil o Boletim de Ocorrência (B.O.). Com os dados obtidos até o momento, ele afirma que a principal suspeita é que se trate de uma bala perdida, mas que somente com exame de lesão corporal e a análise do projétil é que será será possível confirmar a hipótese.

"O que se tem até o momento, é que provavelmente essa criança foi atingida no ombro por um projétil caindo. Alguém pode ter disparado a arma de fogo e esse projétil caiu no ombro dela. [...] Precisamos do projétil e que a família encaminhe a criança até o IML para exame de lesão corporal. O projétil encaminharemos para a Polícia Científica para exame pericial", acrescenta.

O delegado ainda afirmou que na data em que receberam a ocorrência já iniciaram as diligências e foi solicitado o prontuário médico da menina ao dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento. A polícia aguarda laudos para confirmar ou não a linha de investigação e também a autoria do disparo.

