Criança de 5 anos morre soterrada após desmoronamento de terra em buraco no PR

Um menino de 5 anos morreu na manhã deste sábado (19) após ser soterrado pelo desmoronamento de terra na zona rural do Distrito de Serra dos Dourados, em Umuarama, no noroeste do Paraná.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima brincava com outra criança dentro de um buraco com cerca de 2 metros de profundidade, escavado para a construção de um açude. O solo cedeu devido à umidade deixada por um temporal recente. Enquanto uma das crianças conseguiu escapar a tempo, a outra ficou soterrada por aproximadamente 40 minutos.

Para realizar o resgate, os bombeiros precisaram cavar a área manualmente. Quando a vítima foi retirada, já estava inconsciente e em parada cardiorrespiratória.

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Profissionais do Corpo de Bombeiros e médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência tentaram reverter o quadro com manobras de massagem cardíaca, mas o menino não resistiu e teve o óbito constatado no local.