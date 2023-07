Criança de 5 anos fica gravemente ferida após muro desabar no Paraná

Siga o TNOnline no Google News

Uma criança foi encaminhada de helicóptero, na tarde desta sexta-feira (14), de Paranaguá (litoral do Paraná) para Curitiba. Ela havia sofrido ferimentos graves na quinta-feira (13), depois que um muro caiu sobre ela.

Na tarde desta sexta, a equipe do Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar (BPMOA) foi acionada para transportar da criança de Paranaguá até o Hospital do Trabalhador em Curitiba. A vítima tem 5 anos

Na quinta, o ciclone que passou pelo Paraná derrubou um muro na cidade de Paranaguá. A queda do muro atingiu a criança, que sofreu fraturas múltiplas. Com informações do Bem Paraná.

