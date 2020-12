Criança de 5 anos cai da janela de prédio enquanto brincava - TNOnline

Continua após publicidade

Uma criança de cinco anos caiu de uma janela do primeiro andar de um prédio residencial, na rua Luiz Tramontin, no bairro Campo Comprido, em Curitiba. O acidente aconteceu por volta das 20h de sábado (5) e uma ambulância do Siate foi acionada para prestar socorro.

Segundo a tenente Taiane, do Corpo de Bombeiros, o menino foi encaminhado para o hospital, mas passa bem. “Ele foi encaminhado para o hospital com lesões que não oferecem risco à vida. O menino estava com cuidadores e brincava em cima do sofá próximo da janela, quando acabou caindo”, contou a tenente em entrevista à Banda B.

Por conta do episódio, Taiane reforçou a importância de colocar telas de proteção nas janelas de apartamentos ou casas que fiquem nas alturas para proteção das crianças.

Por, Banda B