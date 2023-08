Criança de 4 meses morre em creche particular de Rolândia

Uma criança de quatro meses morreu em uma creche particular na tarde desta quarta-feira (23) em Rolândia, no norte do Paraná. A unidade escolar fica localizada na Rua Tókio, no bairro Nobre.

De acordo com a diretora da creche, a criança estava bem ao longo do dia, quando de repente se debruçou. As professoras fizeram manobras de desengasgo, e prontamente acionaram a Polícia Militar (PM), o SIATE e SAMU.

A PM chegou primeiro no local, e os policiais também realizaram a manobra de heimlich. Logo em seguida, o SIATE chegou no local, mas a criança já estava pálida e com a boca roxa.

Com a chegada do SAMU, o médico constatou que não se tratava de um engasgo, e sim que a criança já estava em parada cardiorrespiratória. Os socorristas tentaram reanimar o menino por volta de 30 a 40 minutos, mas não foi possível salvá-lo.

Foi constato o óbito ainda no local, e posteriormente, o corpo da criança foi encaminhado ao Hospital São Rafael de Rolândia para futura liberação do corpo para a família e demais providências necessárias.

O Instituto Médio Legal de Londrina recolheu o corpo e vai realizar a perícia para identificar a causa da morte. Agora, o caso está a cargo da Polícia Civil para investigação.

Com informações da Tarobá News

