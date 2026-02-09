Criança de 4 anos morre em acidente com máquina agrícola em Pitanga

Um menino de 4 anos morreu na manhã de domingo (8), após um acidente com uma máquina agrícola em uma propriedade rural próxima ao Frigodasko, em Pitanga. A vítima foi identificada como Wesley de Lima Costa.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a criança estava brincando nas proximidades de um trator que operava no local. Ao tentar pegar um brinquedo perto do equipamento, acabou sendo atingida por uma das partes da máquina e sofreu um ferimento grave na cabeça.

Os bombeiros foram acionados e iniciaram o atendimento de emergência. A equipe realizou procedimentos de reanimação até a chegada do Samu, que deu continuidade aos socorros.

Apesar das tentativas de salvar a vítima, o menino não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

