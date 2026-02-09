Leia a última edição
FATALIDADE

Criança de 4 anos morre em acidente com máquina agrícola em Pitanga

Menino sofreu ferimento grave enquanto brincava em em uma propriedade rural

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.02.2026, 09:54:34 Editado em 09.02.2026, 09:54:28
Autor Wesley de Lima Costa tinha apenas 4 anos - Foto: Reprodução

Um menino de 4 anos morreu na manhã de domingo (8), após um acidente com uma máquina agrícola em uma propriedade rural próxima ao Frigodasko, em Pitanga. A vítima foi identificada como Wesley de Lima Costa.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a criança estava brincando nas proximidades de um trator que operava no local. Ao tentar pegar um brinquedo perto do equipamento, acabou sendo atingida por uma das partes da máquina e sofreu um ferimento grave na cabeça.

LEIA MAIS: PM apreende três veículos e prende um motorista por embriaguez em Ivaiporã

Os bombeiros foram acionados e iniciaram o atendimento de emergência. A equipe realizou procedimentos de reanimação até a chegada do Samu, que deu continuidade aos socorros.

Apesar das tentativas de salvar a vítima, o menino não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

acidente agrícola emergência médica notícias locais Pitanga segurança no campo tragédia infantil
