Criança de 4 anos morre após ser atropelada na BR-476

Uma criança, de apenas 4 anos de idade, morreu após ser vítima de atropelamento na rodovia BR-476, no trecho conhecido como Rodovia do Xisto, no Paraná. O acidente aconteceu na última terça-feira (4), e o falecimento foi confirmado nesta quarta-feira (5).

O pequeno Valentin Rossi da Silveira chegou a ser socorrido e encaminhado para o hospital, mas não resistiu aos graves ferimentos. A morte do menino foi confirmada pela Secretaria Municipal de Educação da Lapa, na Grande Curitiba.

A pasta informou, por meio de uma publicação nas redes sociais, que as aulas para todas as turmas do CMEI José Lacerda, onde Valentin estudava, foram suspensas nesta quinta-feira (6) por motivo de luto. A creche lamentou a fatalidade: "Que Deus receba este anjinho no céu e conforte os corações da família!”.

Amigos e familiares do garoto também mobilizaram as redes sociais e a comoção pela tragédia foi grande. A madrinha da criança postou uma mensagem emocionante: "Valentin, meu menino sapeca, sorridente, carinhoso… Madrinha ama você pra sempre. Que Deus nos de forças".





Com informações RicMais.

