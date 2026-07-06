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TRAGÉDIA

Criança de 4 anos morre após carro de família cair de ponte no Paraná

O casal conseguiu escapar do veículo submerso, mas a filha foi levada pela correnteza

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.07.2026, 13:50:17 Editado em 06.07.2026, 13:50:12
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Criança de 4 anos morre após carro de família cair de ponte no Paraná
Autor Sofia Aparecida Kublinski Laureth morreu após o carro em que estava com os pais cair de uma ponte - Foto: Arquivo da Família e Corpo de Bombeiros

Uma tragédia marcou a noite de domingo (5) na localidade de Santa Rosa, em Rio Bonito do Iguaçu, na região central do Paraná. Uma criança de 4 anos, identificada como Sofia Aparecida Kublinski Laureth, morreu após o carro em que estava com os pais cair de uma ponte e ficar completamente submerso em um rio. O acidente aconteceu por volta das 21h20. Enquanto o casal de adultos conseguiu sair do veículo a tempo, a menina desapareceu na água.

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O corpo da vítima foi localizado por um voluntário por volta das 10h20 desta segunda-feira (6), cerca de 13 horas após o ocorrido. A criança estava sem vida, enroscada em uma pedra a aproximadamente 800 metros de distância do ponto onde o automóvel submergiu. As causas que levaram à queda do veículo ainda não foram informadas pelas autoridades, e as circunstâncias do caso continuam sob investigação policial.

As operações de resgate do Corpo de Bombeiros foram iniciadas ainda na noite de domingo, envolvendo equipes de mergulho livre e equipado, além de inspeções no interior do automóvel. Os socorristas conseguiram puxar o carro para a margem do rio, mas constataram que a menina não estava dentro dele. Como os vidros do veículo encontravam-se abertos, a corporação indicou que a forte correnteza provavelmente havia levado a criança.

Os trabalhos de busca foram interrompidos por volta de 1h30 da madrugada e retomados logo no início da manhã de segunda-feira (6), às 6h20. Inicialmente, os bombeiros concentraram os esforços nas proximidades do carro e nas margens do rio. Contudo, devido às características do local e à intensidade das águas, a estratégia operacional foi alterada por volta das 9h30 para o uso de embarcações rio abaixo, o que permitiu a localização do corpo minutos depois.

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