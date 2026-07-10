Criança de 4 anos morre após caminhonete sair da pista e bater contra árvore na PR-317
A condutora de uma caminhonete Chevrolet S10, de 31 anos, seguia no sentido Santa Fé a Iguaraçu quando perdeu o controle da direção
Uma criança de 4 anos morreu após um grave acidente registrado na manhã de quinta-feira (9) na PR-317, em Santa Fé, no norte do Paraná.
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De acordo com o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), a colisão aconteceu por volta das 10h10, no km 55 da rodovia. A condutora de uma caminhonete Chevrolet S10, de 31 anos, seguia no sentido Santa Fé a Iguaraçu quando, durante uma tentativa de ultrapassagem, perdeu o controle da direção.
Fora de controle, o veículo saiu da pista e bateu violentamente contra uma árvore às margens da rodovia.
A motorista e a passageira, uma menina de 4 anos, foram socorridas e encaminhadas ao hospital de Santa Fé. Apesar do atendimento médico, a criança não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar.
A caminhonete sofreu danos significativos com o impacto. As circunstâncias do acidente foram registradas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (PRE), que confeccionou o boletim de ocorrência e apura as causas da saída de pista.
Com informações do GMC Online