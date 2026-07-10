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Criança de 4 anos morre após caminhonete sair da pista e bater contra árvore na PR-317

A condutora de uma caminhonete Chevrolet S10, de 31 anos, seguia no sentido Santa Fé a Iguaraçu quando perdeu o controle da direção

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.07.2026, 10:33:52 Editado em 10.07.2026, 10:33:00
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Criança de 4 anos morre após caminhonete sair da pista e bater contra árvore na PR-317
Autor Acidente foi registrado na manhã desta quinta-feira - Foto: PRE

Uma criança de 4 anos morreu após um grave acidente registrado na manhã de quinta-feira (9) na PR-317, em Santa Fé, no norte do Paraná.

-LEIA MAIS: Suspeito de aplicar golpes em locadoras de máquinas tenta fugir, mas é preso em Londrina

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De acordo com o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), a colisão aconteceu por volta das 10h10, no km 55 da rodovia. A condutora de uma caminhonete Chevrolet S10, de 31 anos, seguia no sentido Santa Fé a Iguaraçu quando, durante uma tentativa de ultrapassagem, perdeu o controle da direção.

Fora de controle, o veículo saiu da pista e bateu violentamente contra uma árvore às margens da rodovia.

A motorista e a passageira, uma menina de 4 anos, foram socorridas e encaminhadas ao hospital de Santa Fé. Apesar do atendimento médico, a criança não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar.

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A caminhonete sofreu danos significativos com o impacto. As circunstâncias do acidente foram registradas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (PRE), que confeccionou o boletim de ocorrência e apura as causas da saída de pista.

Com informações do GMC Online

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acidente de transito coleta de dados de acidentes crianças e segurança rodovias do Paraná Segurança no Trânsito tragédia familiar
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