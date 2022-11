Criança de 4 anos morre afogada após cair em piscina, no Paraná

Da Redação

A Polícia Civil deve investigar o caso

Na noite desta sexta-feira (11), na cidade de Guaíra, na região do Paraná, uma criança de quatro anos morreu afogada. Ela estava brincando perto de uma piscina quando caiu na água.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o menino estava em uma festa com familiares, em uma residência na Avenida Thomas Zeballos, quando caiu na piscina da casa, por volta das 19h30. A criança foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade pelos próprios familiares, ainda com vida.

No entanto, apesar dos esforços médicos, com água nos pulmões, o menino não resistiu e morreu na UPA. O corpo da criança foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil deve investigar o caso trágico.

Com informações, ricmais.

